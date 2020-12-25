Эрдоган: Турция хочет улучшить отношения с Израилем, но ... (ВИДЕО)

Турция хотела бы улучшить отношения с Израилем, но не может принять его позицию в отношении Палестины. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что "Турция никогда не прерывала связи с Израилем на уровне разведслужб", передает Анадолу.

Эрдоган уточнил, что Анкара, безусловно, хотела бы улучшить отношения с Тель-Авивом, но не может принять позицию руководства страны по Палестине.

Таким образом, вскоре после окончания карабахской войны турецкий лидер подал сигнал о том, что Турция готова к налаживанию отношений с Израилем. Один из вариантов развития событий - сделав уступки по Палестине (например, признав палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме), Израиль может получить доступ к месторождениям газа в районе Кипра. В итоге Тель-Авив покинет антитурецкий альянс.