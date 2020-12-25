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Препараты "Коронавир" и "Артлегиа" зарегистрированы в Азербайджане

Препараты &quot;Коронавир&quot; и &quot;Артлегиа&quot; зарегистрированы в Азербайджане

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане препараты "Коронавир" и "Артлегиа", рекомендованные Минздравом России от коронавируса, сообщает пресс-служба компании. 

"Препараты "Р-Фарм", применяемые для терапии COVID-19, впервые зарегистрированы за пределами России. 25 декабря "Р-Фарм" завершила регистрацию в Азербайджане препаратов "Коронавир" и "Артлегиа", - говорится в сообщении. 

"Коронавир" был зарегистрирован Минздравом в июле. Лекарство применяется в России для терапии COVID-19 легкого и среднетяжелого течения..
"Артлегиа" зарегистрирован в конце мая. Препарат применяется в терапии среднетяжелой формы коронавируса для подавления гипервоспаления и предотвращения серьезных поражений легких и других органов, вызванных инфекцией.

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Вестник Кавказа

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