Препараты "Коронавир" и "Артлегиа" зарегистрированы в Азербайджане

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане препараты "Коронавир" и "Артлегиа", рекомендованные Минздравом России от коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

"Препараты "Р-Фарм", применяемые для терапии COVID-19, впервые зарегистрированы за пределами России. 25 декабря "Р-Фарм" завершила регистрацию в Азербайджане препаратов "Коронавир" и "Артлегиа", - говорится в сообщении.

"Коронавир" был зарегистрирован Минздравом в июле. Лекарство применяется в России для терапии COVID-19 легкого и среднетяжелого течения..

"Артлегиа" зарегистрирован в конце мая. Препарат применяется в терапии среднетяжелой формы коронавируса для подавления гипервоспаления и предотвращения серьезных поражений легких и других органов, вызванных инфекцией.