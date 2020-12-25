В полиции назвали оперативную обстановку на Северном Кавказе "сложной, но контролируемой"

Оперативная обстановка в СКФО на данный момент сложная, но находится под контролем правоохранителей, заявил начальник ГУ МВД по округу Сергей Бачурин.

"Декриминализация субъектов округа - это основная задача, которую мы четко выполняем", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

Бачурин добавил, что сотрудники главка за 2020 год обнаружили 628 преступлений, в том числе 408 тяжких и особо тяжких, это на 13,8% больше, чем годом ранее.

Полицейский добавил, что ведется работа по профилактике и обнаружению преступлений экстремистской направленности, а также по недопущению вовлечения в них молодежи.