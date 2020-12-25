СМИ: с перечислениями в дни войны в Карабахе во всеармянский фонд "Айастан" произошел скандал

Армяне, перечислившие в дни войны в Карабахе деньги во всеармянский фонд "Айастан", не дожидаясь итогов аудита, потребовали свои средства обратно. Однако это кажется невозможным, так как нет механизмов их возврата, отмечает армянская газета "Грапарак".

При этом "в более нелепом состоянии оказались те, кто перечислил деньги не в фонд, а частным лицам, которых ассоциировали с армией и войной и просто дали им большие суммы наличными, думая, что эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов, однако деньги были в основном прикарманены", пишет издание.

Некоторые из перечисливших даже предъявили "чеки" о расходах, но, как выяснилось, они оказались фальшивыми. Эти люди теперь не знают, у кого требовать деньги, пишет "Грапарак".