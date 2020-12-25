Эрдоган: Путин держит свое слово

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган охарактеризовал президента России Владимира Путина как честного человека, который держит слово.

Ранее в ходе большой пресс-конференции российский лидер назвал Эрдогана человеком, "который держит свое слово", несмотря на расхождение в взглядах "на отдельные вопросы".

"На самом деле это те слова, которые описывают и его самого (Путина). Познакомившись с господином Путиным, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек", - отметил Эрдоган на вопрос журналистов, пишет ТАСС.

Он добавил, что Россия стала "редкой страной, которая сдерживает свои обещания, с которой также удалось установить прочные отношения".

"Мы [с Россией] уверенно идем к поставленным целям, и я уверен, что продолжим это делать", - заключил Эрдоган.