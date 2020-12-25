Герман Зубарев назначен зампредом ЦБ РФ

Советник председателя Банка России Герман Зубарев назначен заместителем главы ЦБ РФ. Он будет курировать департаменты безопасности и информационной безопасности, говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке Зубарев работает с 2012 года, советником главы ЦБ стал в 2017 году.

Ранее отвечавший за вопросы информационной безопасности заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин продолжит курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в КНР.