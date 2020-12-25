Forbes назвал Сулеймана Керимова самым разбогатевшим миллиардером России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров в 2020 году. Его лидером стал сенатор Сулейман Керимов.

По оценке издания, за этот год его состояние увеличилось на $11,555 млрд, прежде всего благодаря росту цен на золото. Состояние семьи сенатора за год выросло более чем на 100% - до $20,913 млрд (на 20 декабря). Керимовым принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании "Полюс" и международный аэропорт "Махачкала".

На второй позиции оказался совладелец НЛМК Владимир Лисин, который за год разбогател на $5,413 млрд (до $26,19 млрд). Замыкает первую тройку совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Прирост его состояния - $3,636 млрд (до $16,182 млрд).

Больше всего в этом году разбогатели представители традиционных секторов экономики, в первую очередь, металлургии, отмечает Forbes.