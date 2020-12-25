Глава ЦБ Турции прокомментировал экономические показатели за III квартал

Председатель Центрального банка Турции Наджи Агбал заявил, что регулятор продолжит решительные шаги по достижению заявленных целей в сфере инфляции. Приоритетом в принятии мер по денежно-кредитной политике будет сохранение ценовой стабильности, отметил он.

Показатели роста ВВП Турции за III квартал свидетельствуют о наличии мощного импульса экономического развития, сообщил глава ЦБ. Это свидетельствует о том, что рост продолжается и в IV квартале, указал он.

"Приоритетом в принятии решений по денежно-кредитной политике будет сохранение ценовой стабильности", - приводит слова Агбала Анадолу.

"Позитивная взаимосвязь между ценовой стабильностью и поступательным и активным ростом экономики позволяет прогнозировать развитие страны для улучшения среды для инвестиций и открытия новых рабочих мест", - заключил глава ЦБ Турции.