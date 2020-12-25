Главная » Новости
Ситуация в Карабахе

Глава ЦБ Турции прокомментировал экономические показатели за III квартал

Глава ЦБ Турции прокомментировал экономические показатели за III квартал

Председатель Центрального банка Турции Наджи Агбал заявил, что регулятор продолжит решительные шаги по достижению заявленных целей в сфере инфляции. Приоритетом в принятии мер по денежно-кредитной политике будет сохранение ценовой стабильности, отметил он.

Показатели роста ВВП Турции за III квартал свидетельствуют о наличии мощного импульса экономического развития, сообщил глава ЦБ. Это свидетельствует о том, что рост продолжается и в IV квартале, указал он.

"Приоритетом в принятии решений по денежно-кредитной политике будет сохранение ценовой стабильности", - приводит слова Агбала Анадолу.

"Позитивная взаимосвязь между ценовой стабильностью и поступательным и активным ростом экономики позволяет прогнозировать развитие страны для улучшения среды для инвестиций и открытия новых рабочих мест", - заключил глава ЦБ Турции.

1355 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!