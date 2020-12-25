МИД РФ: позиция Байдена по Договору по открытому небу станет ясна после инаугурации

Пока избранный президент США Джо Байден не вступит в должность, преждевременно говорить о позиции его администрации по Договору по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Чтобы говорить что-либо о позиции "новой Администрации США", надо, как минимум, дождаться инаугурации Джо Байдена. Ранее он критиковал Дональда Трампа за решение о выходе из Договора по открытому небу, однако после выборов эту тему еще не затрагивал. Поэтому пока делать прогнозы преждевременно", - отметил Ермаков, пишет РИА Новости.

США вышли из Договора 22 ноября.

"Поэтому теперь они могут вновь вступить в него только на общих основаниях; возможности для какой-либо "упрощенной схемы" мы не видим", - подчеркнул дипломат.