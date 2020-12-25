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Ситуация в Карабахе

В Новороссийске столкнулись КамАЗ с зерном и фура

В Новороссийске столкнулись КамАЗ с зерном и фура

Днем 25 декабря в Новороссийске случилось ДТП с участием двух большегрузов, пострадал один человек.

Около 11.40 в зерновоз КамАЗ с двумя прицепами врезалась фура "Мерседес". В столкновении пострадал 43-летний водитель фуры, сообщили в оперативных службах региона, пишут "Кубанские новости".

"Спасатели отключили АКБ и осмотрели место ДТП на второстепенные признаки аварии. В данный момент происходит ликвидация последствий аварии", - говорится в Instagram начальника "Службы спасения" Новороссийска Алексея Одерова.

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Вестник Кавказа

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