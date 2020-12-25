Шойгу: армия выполнила все задачи, поставленные Путиным на год

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что российские вооруженные силы выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на 2020 год.

"Все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот период, выполнены", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин поблагодарил личный состав за профессионализм и четкую работу.

Также Шойгу акцентировал внимание на том, что в 2020 году боевые возможности вооруженных сил выросли на 13%. "Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание. Продолжили плановое переоснащение войск", - цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

Кроме того, Шойгу сообщил, что за год было проведено свыше 18,5 тыс учений, что свидетельствует о высокой готовности войск. По его словам, российская армия также вышла на необходимый и оптимальный объем подготовки офицерских кадров, обеспечивающий потребность ВС РФ.

Помимо этого, глава Минобороны указал на то, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса Covid-19, были успешно проведены две призывные кампании. "Более 260 тыс. человек были призваны в Вооруженные силы России в ходе двух призывных кампаний во время пандемии", - подытожил министр.