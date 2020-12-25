Песков: президент и правительство постоянно контролируют динамику цен на социально значимые товары

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос, связанный с динамикой цен на социально значимые товары, находится на постоянном контроле Владимир Путина.

Этот вопрос, "безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства", отметил он. "Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему", - приводит слова Пескова ТАСС.

Также он прокомментировал данные Росстата, согласно которым за последнюю неделю в РФ выросли цены на отдельные категории продуктов, а цены на сахар и масло, рост которых ранее критиковал глава государства, понизились. Представитель Кремля указал, что "это нужно анализировать экономистам". "Там вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен" или выходит за их границы, отметил пресс-секретарь президента России.