Горнолыжный курорт "Лагонаки" в Адыгее получит господдержку

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Москве, они обсудили возможности развития горнолыжного курорта "Лагонаки".

На курорте планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников различного класса. "Лагонаки" может стать драйвером развития региональной экономики, будет создано около 2 тыс рабочих мест.

В будущем году на развитие курорта Адыгея получит 1 млрд рублей из федерального бюджета.

"Вместе с уже существующими и проектируемыми курортами, такими как Архыз и Мамисон, мы получим целую сеть региональных курортов на Кавказе. Это позволит сформировать уникальный горнолыжный кластер на юге России", - заявил Решетников.