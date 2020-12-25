Главная » Новости
Ситуация в Карабахе

Горнолыжный курорт "Лагонаки" в Адыгее получит господдержку

Горнолыжный курорт &quot;Лагонаки&quot; в Адыгее получит господдержку

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Москве, они обсудили возможности развития горнолыжного курорта "Лагонаки".

На курорте планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников различного класса. "Лагонаки" может стать драйвером развития региональной экономики, будет создано около 2 тыс рабочих мест.

В будущем году на развитие курорта Адыгея получит 1 млрд рублей из федерального бюджета.

"Вместе с уже существующими и проектируемыми курортами, такими как Архыз и Мамисон, мы получим целую сеть региональных курортов на Кавказе. Это позволит сформировать уникальный горнолыжный кластер на юге России", - заявил Решетников.

1165 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!