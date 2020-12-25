Онлайн-голосование за нового главу "Единого национального движения": лидер уже определился

В онлайн-голосовании по кандидатам в председатели главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" лидирует Ника Мелия. К этому времени он набрал более 13 тыс голосов. От Мелия значительно отстает его единственный конкурент - экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе. За него проголосовали чуть более 7 тыс человек.

Голосование началось 21 декабря в 14:00 и завершится сегодня в 21:00. В нем могут принять участия члены и сторонники партии.

"Мы впервые проводим выборы председателя по такой системе, посмотрим, каким будет результат", - заявила член политсовета ЕНД Саломе Самадашвили. "Думаю, что это довольно инновационный подход", - приводит ее слова Sputnik Грузия.

Сторонники ЕНД "могут проголосовать за желаемого кандидата", а "формально его изберет партийный съезд по итогам рейтингового опроса, который сейчас проводится в Facebook", заключила Самадашвили.

Бывший председатель "Единого национального движения" Григол Вашадзе покинул партию 15 декабря, заявив, что не согласен с тактикой, выбранной большинством партийного руководства без консультаций с членами партии.