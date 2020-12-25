Хуснуллин: опреснение воды в Крыму дорогая и крайняя мера

Опреснение воды в Крыму начнется только в крайнем случае, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пресс-конференции.

"Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение - это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение", - пояснил он.

Окончательное решение по этому вопросу примут после первого квартала 2021 года. "На случай, если не будут найдены запасы (воды), место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение - у нас уже все готово. Поэтому ждем разведку. Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин", - рассказал Хуснуллин.

Водохранилища Крыма в этом году обмелели из-за засухи, в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды.