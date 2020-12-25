Двух граждан Грузии оштрафовали за нарушение самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тбилиси двух граждан, инфицированных коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Они были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина.

Как отмечается, двум мужчинам была рекомендована самоизоляция, однако они покинули место изоляции. Полицейские остановили одного из них за рулем в районе Варкетили, а другого оштрафовали за хождение по одной из центральных улиц Тбилиси.



Обоим гражданам был выписан штраф на сумму 2 тыс лари. Задержанных пациентов полиция отвезла в ковид-гостиницу.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрированы 218 724 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 196 220 жителей страны, умерли - 2 313.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 79 млн, из них более 1,7 млн человек скончались. В России выявлены 2 992 706 случаев заражения.