В Шуше появился первый терминал Международного Банка Азербайджана

Первый POS-терминал установил в Шуше Международный Банк Азербайджана. С его помощью можно проводить безналичный расчет.

Терминал поставили в филиале магазина AzCake, это первый объект, открытый в Шуше после деоккупации города.

Ожидается, что в будущем, когда в город вернутся граждане и вырастет количество бизнес-объектов, новые POS-терминалы банка появятся в каждом объекте.

Кроме того, в Шуше откроется филиал Международного Банка Азербайджана и будут установлены несколько банкоматов.

Филиалы Банка планируется открыть на всех освобожденных территориях.