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Ситуация в Карабахе

В Шуше появился первый терминал Международного Банка Азербайджана

В Шуше появился первый терминал Международного Банка Азербайджана

Первый POS-терминал установил в Шуше Международный Банк Азербайджана. С его помощью можно проводить безналичный расчет.

Терминал поставили в филиале магазина AzCake, это первый объект, открытый  в Шуше после деоккупации города.

Ожидается, что в будущем, когда в город вернутся граждане и вырастет количество бизнес-объектов, новые POS-терминалы банка появятся в каждом объекте.

Кроме того, в Шуше откроется филиал Международного Банка Азербайджана и будут установлены несколько банкоматов.

Филиалы Банка планируется открыть на всех освобожденных территориях.

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Вестник Кавказа

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