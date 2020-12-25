Роспотребнадзор: план по вакцинации в России в 2020 году выполнен

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, выполнен план по вакцинации.

"В этом году, несмотря на всю невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарем", - заявила она в эфире "России 24".

Вакцинацию проходили граждане всех возрастов. "Мы привили детей так, как должно, не хуже, чем в прошлом и предыдущие годы. Мы прививали взрослых", - отметила Попова.