Лавров: в Европе задумываются об уходе от долларовой зависимости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не только государства, в отношении которых США вводят санкции, но и европейские страны ищут возможность уйти от долларовой зависимости. Это вызвано злоупотреблением Соединенными Штатами ролью своей национальной валюты, отметил он на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

США "просто извращают свою роль как эмитента одной из основных мировых валют", указал глава МИД.

Не только Россия, Китай, Иран, другие члены ШОС все больше высказываются за переход на механизмы, которые будут основываться на национальных валютах при проведении торговых и инвестиционных расчетов, обратил внимание он. "И в Европе начинают подумывать о том, особенно с учетом достаточно солидных позиций евро, чтобы отходить от какой-либо зависимости от доллара", - подчеркнул Лавров.