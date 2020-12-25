Азербайджан обеспечит Шушу бесперебойным электроснабжением (ВИДЕО)

От Физулинского района Азербайджана до города Шуша прокладывается новая высоковольтная 110-киловольтная линия электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

Линия прокладывается для подключения города Шуша к общей электрораспределительной системе Азербайджана и обеспечения бесперебойного электроснабжения города.

Параллельно ведутся работы по реконструкции и увеличению мощности подстанции "Шукюрбейли" (мощностью 110/35/10 кВт) в городе Физули, для чего к ней от подстанции "Имишли" прокладывается новая высоковольтная ЛЭП, что позволит избежать перебоев в электроснабжении.

Для новой ЛЭП в городе Шуша уже установлено около 100 опор, а также проведены провода на участке протяженностью 15 км.

Новая ЛЭП будет открыта в ближайшее время. Таким образом, Шуша будет подключена к общей электрораспределительной системе Азербайджана и обеспечена бесперебойным электроснабжением.