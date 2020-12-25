Акция кешбэка за туры по России может быть продолжена в январе 2021 года

В январе в России может начаться третий этап продаж путевок по программе кешбэка в сфере внутреннего туризма, соответствующее предложение поступило от Российского союза туриндустрии в Ростуризм.

"Убедительно просим рассмотреть возможность реализации третьего этапа программы кешбэка в сфере внутреннего туризма с середины января 2021 года с датами заезда по 15 апреля 2021 года и с 15 октября по 20 декабря 2021 года. А также предусмотреть возможность переноса туров, купленных по программе кешбэка и отмененных из-за введения дополнительных ограничений в регионах", – сказано в письме, направленном главе Ростуризма Зарине Догузовой, пишет РИА Новости.

По итогам второго этапа программы, 70% от всех туроператорских и турагентских продаж составили туры с кешбэком.

В РСТ подчеркнули, что самым тяжелым с точки зрения продаж будет период с 12 января до конца марта 2021 года. Скидка для россиян, путешествующих по стране, поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем туристическом рынке и окажет большой социальный эффект.