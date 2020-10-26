Минобороны Азербайджана: Армения вновь грубо нарушила гуманитарный режим прекращения огня

Несмотря на объявление с 08:00 гуманитарного режима прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили договоренность, сообщает министерство обороны Азербайджана.

В 08:05 ВС Армении со стороны Лачина подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района.

Также артиллерийскому обстрелу подвергаются город Тертер и села Тертерского района.

Накануне США, Азербайджан и Армения выступили с совместным заявлением о достижении договоренности о режиме прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.