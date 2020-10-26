Обзор прессы Кавказа 19 - 25 октября

Северная Осетия переживает строительный бум. В стадии строительства находится 106 объектов, из них 35 – образования, 36 – здравоохранения, 18 – физической культуры и спорта, 17 – культуры. Строятся и ремонтируются школы, дома культуры, ФАПы, детские сады, многофункциональные игровые площадки. Началась масштабная реконструкция стадиона "Спартак" во Владикавказе. Об этом, как передает газета "Северная Осетия", рассказал министр строительства и архитектуры РСО–А Артур Тотиков.

Минстрой республики реализует национальный проект "Жилье и городская среда". За январь-сентябрь 2020 года в Северной Осетии введено в эксплуатацию 206 757 кв. метров жилья, что составляет 108,9% к аналогичному периоду 2019 года. Из них 56606 кв. метров – индивидуального, 150151 кв. метров – многоквартирного. В республике остается актуальное проблема обманутых дольщиков. Из девяти недостроенных домов три - достраивается за счет инвесторов, по одному дому жильцы получают компенсационные выплаты. По остальным ведутся работы по сбору документов и подготовке к рассмотрению.

Министерство также выдает сертификаты на приобретение жилья льготникам. Их получили семьи ветеранов и участников ВОВ, ветераны боевых действий, "чернобыльцы", люди с инвалидностью и семьи, имеющие детей-инвалидов. Гражданам, признанным вынужденными переселенцами, выдано свыше 540 сертификатов, до конца года планируется обеспечить еще свыше 700 семей. Свидетельства на приобретение (строительство) жилья выданы и 85 молодым семьям. "Востребованность сертификатов именно у этой категории граждан очень большая, – подчеркнул министр. - На сегодня в республике в очереди на получение данной субсидии стоит более 1000 человек. Размер денежной помощи составляет 35% от стоимости жилья. Общую сумму субсидий планируется в ближайшее время довести до 2,5 млрд рублей, что будет больше показателей предыдущих годов". Тотиков рассказал также о республиканской программе помощи молодым специалистам. Она предполагает финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей на оплату первоначального взноса и части ипотечного кредитования. Ее получили в 2020 году 10 человек, еще 10 получат до конца текущего года.

Министр посетовал на нехватку рабочих рук в строительной отрасли таких специальностей, как сварщики, каменщики, арматурщики.

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Несмотря на большие возможности в агропромышленном комплексе, Южная Осетия остается зависимой от поставок импортных продовольственных товаров. Негативные последствия подобной уязвимости сразу проявляются при различных неблагоприятных ситуациях. Так с начала года отмечались дефицит продуктов питания и повышение цен на них из-за возникших проблем с провозом грузов в республику, пишет газета "Южная Осетия".

Кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Российской академии естествознания Джони Качмазов считает, что при имеющемся фонде земель сельскохозяйственного назначения более 100 тыс. га, из которых выгоны и пастбища занимают около 45 тыс. га, сенокосы — порядка 15 тыс. га, пашни — примерно 40 тыс. га, Южная Осетия с населением порядка 50 тыс. человек, могла бы не только полностью обеспечить себя продукцией сельхозпроизводства, но и организовать ее экспорт. С учетом средней урожайности, норм потребления на человека, природно-климатических условий, достаточно освоить для выращивания продукции зерноводства около 2000 га пашен, различных овощных культур 200 га, плодовых культур - примерно 70 га земли. Остальные площади сельхозземель можно успешно использовать для выращивания значительных объемов продукции на экспорт.

Как подчеркнул ученый, почвы в Южной Осетии обладают хорошими агропроизводственными свойствами. Главное — правильно использовать способы повышения плодородия земли и урожайности. В частности, размещать возделываемые культуры с учетом разновидности почв, своевременно и в нужных количествах вносить удобрения, соблюдать севообороты, принимать меры по борьбе с эрозией почв и т.д. Также важно восстановить имевшиеся оросительные каналы, что даст мощный импульс повышению урожайности и снижению себестоимости с/х продукции.

Для круглогодичного обеспечения населения овощами, а также стимулирования производства консервов из них, необходимо построить современные парниково-тепличные хозяйства и овощехранилища в каждом районе республики. В перспективе эти хозяйства можно передать в аренду частным предпринимателям с условием сохранения ими ассортимента выращиваемых культур. Большой экономический эффект можно получить от выращивания многолетних насаждений фруктовых деревьев, особенно карликовых форм, а также от развития виноградарства. Для реконструкции садов и виноградников надо восстановить плодовый питомник в Цхинвале и создать подвойно-маточное хозяйство. На хорошо орошаемых угодьях в районе села Дменис, а также ряда сел Дзауского района нужно организовать опытные хозяйства специализирующиеся на производстве семенного материала всех возделываемых культур. Для стимулирования переработки получаемого урожая нужно поддержать частных предпринимателей в строительстве мини-перерабатывающих предприятий. Кроме того, необходимо построить новые или восстановить элеваторы и зернохранилища, а также минизаводы по переработке технических культур, полагает Джони Качмазов.

Для развития животноводства в каждом административном районе республики необходимо создать современные государственные молочные фермы на 200-250 голов с полным циклом производства с последующим назначением на конкурсной основе управляющих этими предприятиями. Обязательным условием рентабельного функционирования таких молочных ферм является создание прочной кормовой базы. Основную часть кормов следует производить самостоятельно. На землях, расположенных в непосредственной близости ферм, нужно выращивать районированные кормовые культуры. Для содержания поголовья скота, которое могло бы удовлетворять потребности 50-тысячного населения в продукции животноводства нужно освоить приблизительно около 500 га сенокосов.

Высокогорные районы республики, особенно Дзауский и Ленингорский, имеют неисчерпаемые ресурсы для развития горного скотоводства, особенно мелкого рогатого скота. По мнению ученого, овцеводство целесообразно развивать силами частных предпринимателей, особенно жителей высокогорных сел. Для развития птицеводства экономически целесообразным представляется строительство птицефермы близ Цхинвала. Огромный потенциал у пчеловодства. Помимо производства меда, оно является важным фактором опыления растений, поэтому развитие направления будет способствовать развитию плодоводства и растениеводства.

Качмазов добавил, что для эффективного развития местного АПК необходимо внедрять новые инновационные подходы и передовые технологии, обеспечить частные и государственные хозяйства современной сельхозтехникой, технически перевооружить отрасль, эффективно использовать агро-зоотехнические мероприятия. Ключевыми факторами развития являются привлечение инвестиций в эту сферу, внедрение эффективных мер господдержки фермеров, а также расширение их доступа к льготным кредитам.

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В этом году в Абхазии большой урожай хурмы, фейхоа, мандарин и ореха фундука. В связи с этим экспорт этой продукции в текущем году в несколько раз превышает показатели 2019 года. По данным Государственного таможенного комитета, которые приводит портал "Спутник-Абхазия", экспорт фруктов за сентябрь-октябрь 2020 года составил: хурма 1 100 кг, фейхоа 59 764 кг, мандарин 224 755 кг. За аналогичный период 2019 года было вывезено хурмы 200 кг, фейхоа 37 165 кг и мандарин – 14 326 кг. Экспорт ореха в скорлупе составил 387 548 кг, в 2019 году 169 090 кг. Очищенный орех – 355 937 кг, в прошлом году – 1000 кг.

По словам вице-премьера, министра сельского хозяйства республики Беслана Джопуа, хорошему урожаю в этом году способствовали уменьшение количества насекомых-вредителей и благоприятные погодные условия. Он также отметил, что в этом году снижена цена экспорта цитрусовых за пределы Абхазии. Ранее такое указание министрам экономики и сельского хозяйства дал президент страны Аслан Бжания после встреч с районными активами, где были озвучены просьбы крестьян. Согласно им, президент распорядился создать условия по облегчению пересечения российско-абхазской границы фермерам, которые реализуют свою продукцию. По словам Джопуа, со структурами, имеющими отношение к этому вопросу и находящихся на границе, - это таможня, пограничники, карантинная служба, ветеринарная служба, госстандарт - удалось достичь взаимопонимания по решению задач, поставленных президентом республики. С помощью брокерских контор эти грузы будут провозиться и на пешеходном участке, и на участке, где проходят большегрузные машины. Цена за экспорт цитрусовых, которая раньше составляла от 10 рублей и выше за килограмм, после 1 ноября будет составлять не выше семи рублей. На данный момент цена на экспорт составляет восемь рублей. "Мне сложно сказать, из чего складывалась прежняя цена. Наверное, слишком много служб на границе, которые устанавливают утвержденные Кабинетом министров, не утвержденные Кабинетом министров, просто своими внутренними положениями какие-то цифры, что и влияло на этот процесс. Это не только абхазская сторона, на границе всегда существуют две стороны, которые влияют на стоимость перевозки продукции", - объясняет вице-премьер.

При перевозе через границу партий свыше 50 кг, продукцию необходимо декларировать. При перевозе больших партий цитрусовых таможенная служба взимает пошлину - 0,1% от таможенной стоимости товара.

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Эпидемиологическая ситуация в Кабардино-Балкарии в напряженная, но полностью контролируемая. Медицинского персонала и мест в госпиталях хватает. Республика вышла на тот уровень, когда выписывается фактически столько же пациентов, сколько поступает в госпиталь. Об этом, как передает газета "Кабардино-Балкарская правда", заявил глава республики Казбек Коков на заседании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

По информации Минздрава КБР, для лечения коронавирусной инфекции в республике работает восемь госпиталей совокупной мощностью 1542 койки, в том числе 778 – с кислородом. Идет подготовка девятого госпиталя на базе центральной районной больницы Терского муниципального района на 160 коек. Работу госпиталей обеспечивают 326 врачей и 837 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. Продолжается прививочная кампания против гриппа с использованием преимущественно выездных форм работы. В медицинские организации поступил второй транш вакцины "Совигрипп" для иммунизации детского населения в количестве 70 220 доз.

Было также отмечено, что по утвержденным учебным графикам сроки начала и окончания каникул в образовательных организациях региона различны. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, а также на основании рекомендаций специалистов принято решение об установлении единых сроков начала осенних каникул для учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарии с 26 ноября 2020 года. Кроме того, школам КБР Оперативным штабом рекомендовано продлить каникулы на неделю – до 8 ноября 2020 года. В числе иных дополнительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Казбек Коков назвал перевод 25% сотрудников органов исполнительной власти и муниципалитетов КБР на дистанционный формат работы. Обращаясь к жителям Кабардино-Балкарии, глава республики в очередной раз подчеркнул важность соблюдения санитарных требований, масочного режима и мер профилактики.

По состоянию на 25 октября в КБР подтверждено 9564 случая заражения, в том числе 88 за минувшие сутки. Выздоровели 7245 пациентов, 130 скончались. В медицинские учреждения республики госпитализированы 1476 человек с подтвержденным и неподтвержденным статусом COVID-19, 75 из них в реанимацию.

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Как информирует чеченская газета "Вести республики", в рамках региональной программы "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национальной программы "Здравоохранение", в селе Каршыга-Аул Шелковского района установили конструкцию нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Это один из шести ФАПов, которые возводятся в рамках регионального проекта в населенных пунктах с численностью населения до двух тысяч человек. Один из них, функционирующий с января в станице Червленная-Узловая Шелковского района обслуживает 1387 человек, 510 из которых – дети. "Ранее для получения медицинской помощи местным жителям приходилось обращаться в Червленскую участковую больницу, которая находится на расстоянии 13 км. До больницы приходилось добираться около 30 минут, а с учетом редко курсирующего общественного транспорта это создавало проблемы для жителей станицы", — отмечает главный врач Шелковской центральной районной больницы Роза Матаева. ФАП оснащен современным медицинским оборудованием, инструментарием и мебелью.

Глава республики Рамзан Кадыров на днях передал Станции скорой медицинской помощи Грозного 27 новых автомобилей марки "ГАЗель NEXT" и один "УАЗ Патриот". Всего в этом году медучреждения республики получили 92 машины экстренной медицинской помощи. Более 80 вылетов совершил вертолет Ми-8 санитарной авиации, созданной в республике в августе. Как рассказал министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов, недавно проведенная экстренная эвакуация пациентки из туристического комплекса "Кезеной-Ам" на вертолете санитарной авиации в Республиканский клинический госпиталь была произведена за 40 минут, тогда как наземным транспортом ее везли бы 2,5 часа.