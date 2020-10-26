Грузинские банки готовы реструктуризировать долги клиентов по кредитам

Банки Грузии в связи с пандемией коронавируса готовы провести реструктуризацию долга для наиболее уязвимых секторов, каждый вопрос будет изучаться индивидуально и составится гибкий график выплат. Об этом заявил президент Ассоциации банков Александр Дзнеладзе.

Он пояснил, что всеобщая отсрочка по кредитам, как это делалось ранее, не планируется.

"Фактически, больше не будет единой всеобщей отсрочки, которая предлагалась в предыдущий период. Но мониторинг ведется индивидуально, уже идет работа с клиентами и происходят реструктуризации. Премьер-министр поручил аппарату бизнес-омбудсмена продолжить работу в этом направлении. Мы также продолжаем работать над выявлением любых проблем, которые могут возникнуть в ходе реструктуризации", - отметил Дзнеладзе.

Он также рассказал, что существует готовность в рамках субсидий или кредитных гарантий расширить некоторые существующие госпроекты, что поможет облегчить реструктуризацию.

"Мы должны однозначно сказать, что одна из важнейших проблем, которые решают клиенты, - это начисленные проценты, которые уже накоплены за предыдущие отсрочки и на сегодняшний день капитализируются", - сказал Александр Дзнеладзе.

Он также добавил, что наиболее уязвимым сектором, который особенно пострадал во время пандемии, является туризм, передает Sputnik Грузия.