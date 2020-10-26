Хабиб Нурмагомедов обратился к отцу после завершения карьеры

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поблагодарил своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова пост после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и завершения карьеры.

"Когда Всевышний с тобой, ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо, отец, за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень рая", - написал Хабиб.

Напомним, 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что это был его последний бой, и он завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.