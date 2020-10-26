В Дагестане появилась новая авиакомпания

Концерн "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития малой авиации в республике, воздушный флот которой уже насчитывает пять самолетов, - сообщил генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов.

"С целью развития малой авиации в Дагестане наш концерн создал авиакомпанию "КЭМЗ АВИА". У компании есть сертификат эксплуатанта и в своем составе она имеет три самолета Ан-2, один самолет СЛ-2 и многоцелевой самолет МАИ-411, а также свою взлетно-посадочную полосу (ВПП) длиной 1 450 м. Для того, чтобы расширить варианты маршрутов полета, предприятие за собственные средства построило самую высокогорную взлетно-посадочную полосу в России на высоте 2 200 м над уровнем моря в селе Мачада Шамильского района Дагестана", - рассказал Ахматов, передает ТАСС.

Предприятие уже отремонтировало ВПП в селении Голотль Шамильского района на высоте 780 м над уровнем моря, длина полосы 600 м.

Самолет Ан-2 авиакомпании "КЭМЗ АВИА" уже совершил тестовый полет по маршруту Кизляр - Мачада - Кизляр, который прошел в штатном режиме, - добавил Ахматов.