Первый в России бронзовый памятник Деду Морозу поставят в Железноводске

В будущем году в России появится первый памятник Деду Морозу – его установят у пещеры "Летней мерзлоты" в Железноводске (Ставропольский край), - сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Скульптура Деда Мороза будет установлена уже в следующем году около пещеры "Летней мерзлоты" под горой Развалка, где по легенде живет южный Дед Мороз. Она будет выполнена из бронзы в человеческий рост. Дизайнеры сейчас работают над образом новогоднего старца", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

Памятник станет одним из арт-объектов, которые будут устанавливаться по всей протяженности "Кавминводского велотерренкура" - на территории Железноводска в рамках масштабного экологического велопроекта будет воссоздано 14 видовых площадок, в том числе вся курортная и спортивная инфраструктура, которая существовала несколько десятков лет назад, - сообщили в пресс-службе городской администрации.