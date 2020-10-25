Из Абхазии в Россию пытались провезти полмиллиона сигарет

Кубанские таможенники задержали в Сочи фургон с полумиллионом контрабандных сигарет, - сообщает пресс-служба таможенного ведомства.

Грузовой фургон Foton с 44-летним жителем Кубани за рулем въезжал с территории Абхазии, однако при таможенном досмотре внешне пустого фургона было установлено, что кузов грузового отсека по всему периметру обшит металлическими пластинами с приклеенной шумоизоляцией. После демонтажа двойных бортов было обнаружено, что по всему периметру грузового отсека, а также в потолке была прикреплена табачная продукция, - передает "АиФ-Юг".

Таможенники изъяли из фургона 2560 блоков (25,6 тыс пачек, 512 тыс штук) сигарет без маркировки и акцизных марок.

Образцы контрабандной продукции направлены на экспертизу, которая установит рыночную стоимость всей партии контрабанды.