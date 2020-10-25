США, Азербайджан и Армения заявили о новом гуманитарном прекращении огня в Нагорном Карабахе

США, Азербайджан и Армения выступили с совместным заявлением о достижении договоренности о режиме прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

В документе отмечается:

"24 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря Стивеном Бигуном и подтвердили обязательство своих стран выполнять и соблюдать соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, согласованное в Москве 10 октября. Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 08:00 по местному времени 26 октября 2020 года", - передает ТАСС.

Интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта, способствовали США, - говорится в сообщении.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.