Азербайджанская армия освободила город Губадлы

Азербайджанский город Губадлы, административный центр Губадлинского района, с августа 1993 года находившийся под оккупацией ВС Армении, был освобожден сегодня усилиями армии Азербайджана.

Об этом знаменательном событии - деоккупации четвертого азербайджанского города (после Джебраила, Физули и Зангилана) - только что в Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев уточнил, что также были освобождены от захватчиков из Армении села в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районе Азербайджана.

"Сегодня азербайджанская армия освободила от захватчиков несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Слава армии Азербайджана! Карабах – это Азербайджан!", - сказано в твите президента Азербайджана.

Bu gün Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğalçılardan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 25, 2020

Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на котором азербайджанские военные докладывают президенту Ильхаму Алиеву об освобождении Губадлы:

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района (теперь и с самим городом Губадлы), поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.