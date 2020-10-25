Греф поведал, когда окрепнет рубль

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в фильме Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1", что рубль может укрепиться до конца текущего года.

По его словам, это возможно при соблюдении нескольких факторов – если "геополитические факторы стабилизируются, а также станет более-менее стабильной и понятной ситуация с коронавирусом Covid-19. Также банкир уточнил, что для этого необходима и нормализация фундаментальных экономических причин.

Кроме того, Греф акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день курс рубля фундаментально сильно недооценен.

Помимо этого, Греф предположил, что полное восстановление российской экономики произойдет только в 2022 году.