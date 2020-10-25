США пожаловались на трудности с новыми санкциями

Против России и Ирана действует слишком большое количество санкций, что серьезно осложняет введение новых ограничений против них, - посетовал сегодня советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы мало что еще можем сделать, однако мы изучаем каждый потенциальный вариант сдерживания этих стран", - сказал О’Брайен, передает РИА Новости.

В Вашингтоне сейчас думают о санкциях против Китая и других государств, которые якобы могут повлиять на выборы в США, - добавил высокопоставленный американский чиновник.