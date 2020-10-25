В битве за освобождение азербайджанских земель от армянских оккупантов погиб солдат Дмитрий Солнцев

В битве за освобождение азербайджанских земель от оккупации Армении погиб этнический русский солдат Дмитрий Солнцев, - написал в своем аккаунте в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Отважный сын Азербайджана - солдат Солнцев Дмитрий Александрович - погиб в битве за освобождение наших земель от оккупации Армении. Ему было 25 лет. Как этнический русский он был гордым гражданином мультикультурного Азербайджана.

Покойся с миром Дорогой Дмитрий!", - написал Гаджиев.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.