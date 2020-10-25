На границе Таджикистана и Кыргызстана стреляли

Сегодня днем на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел очередной конфликт - кыргызские пограничники применили оружие, к счастью, обошлось без жертв, - говорится в заявлении пресс-центра Пограничного управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"Сегодня в 15:30 (13:30 мск) жители села Ходжаи-Ало Исфаринского района Согдийской области Таджикистана внутри села заменяли старые обветшалые трубы, когда к селу приблизились 25-30 вооруженных киргизских пограничников и потребовали прекратить работы", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

Военные заявили, что эта часть территории является спорной, и открыли огонь из огнестрельного оружия в сторону населения, местные жители не пострадали, но этот участок относится к территории Таджикистана, - утверждается в заявлении.

В ГКНБ Таджикистана назвали инцидент очередной провокацией пограничников Кыргызстана, направленной "на осложнение ситуации на границе между двумя странами". Сейчас работы на месте конфликта приостановлены, погранслужбы Таджикистана и Кыргызстана ведут переговоры.