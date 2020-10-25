"Ахмат" обыграл "Уфу" в меньшинстве

В Грозном состоялся матч 12-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Уфой". Победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

Голами в составе "Ахмата" отметились Бернард Бериша (14-я минута, с пенальти, и 77-я минута) и Владимир Ильин (68-я). У "Уфы" единственный мяч на 56-й минуте записал на свой счет Азер Алиев.

Отметим, что на 52-й минуте "Ахмат" остался в меньшинстве - с поля был удален защитник Андрей Семенов.