Ильхам Алиев: войска Армении должны убраться с наших территорий

На Баку постоянно пытаются оказать давление по карабахскому вопросу, но "никто не может оказать влияние на волю страны", - заявил сегодня в ходе оперативного совещания с руководством министерства обороны страны президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"...Есть один выход – вывод войск Армении с наших территорий, они должны убраться с наших территорий. Этого требует международное право. Но на них не оказывается влияние, на них не оказывается давление, наоборот, наблюдаются попытки влияния и давления на нас. Конечно же, никто не может оказать на нас влияние, никто не может оказать влияние на нашу волю", - заявил Алиев, передает РИА Новости.

"Право на нашей стороне, мы воюем на своей земле, восстанавливаем свою территориальную целостность, мы не перешли на территорию Армении, таких мыслей нет. Если бы была такая мысль, давно бы реализовали. Для этого не надо предпринимать много усилий", - отметил Алиев, добавив: тем не менее, Армения продолжает вооружаться.

"Ежедневно Армении отправляют самые современные вооружения. У нас есть список этого оружия. У нас есть все данные о совершенных рейсах: когда, откуда, из какого города вылетел борт, когда прибыл в Ереван и какой груз на нем был", - сказал глава государства.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.