Коронавирус продолжает косить жителей Ирана

За последние сутки от коронавируса в Иране умерли 296 человек, - поведала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Всего в стране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 191 человек, общее число заразившихся достигло 568 896 человек, из них состояние 4 969 оценивается как тяжелое, - передает Тренд.

Общее число умерших от коронавируса достигло 32 616 человек, победили болезнь 455 054 человека.

В "красную зону" Ирана вошли провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и Буйирх-Ахмад, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтияри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан, Йезд и Курдистан, - добавила представитель иранского Минздрава.