Ильхам Алиев: армия Азербайджана освободила от оккупантов более 100 городов и сел

С момента начала боевых действий в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской стороны перешло свыше 100 населенных пунктов, - заявил сегодня в ходе оперативного совещания с руководством министерства обороны страны президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"За этот период более 100 населенных пунктов - города, села - было освобождено от оккупации. В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана", - сказал глава государства, добавив, что государства, желающие прекращения огня в Нагорном Карабахе, должны оказать давление на Армению, передает ТАСС.

"У нас одно условие: если страны, покровительствующие Армении и на протяжении почти 30 лет фактически создававшие условия для того, чтобы она оккупировала наши земли, хотят прекращения огня, они должны оказать давление на Ереван. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные территории. Мы такого заявления не слышали. Наоборот, он говорит о самоопределении народов и фактически уничтожил переговорный процесс", - сказал президент.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.