Нагорный Карабах: Почему история повторяется

История повторяется. Было бы терпимо, если бы она повторилась в виде фарса, но она повторяется кровавой трагедией для двух народов Кавказа, грозит бедой не только региону, но и всему миру. Тридцать лет для истории очень короткий промежуток. Для среднестатистического человека — треть жизни, если не сказать полжизни. Именно в этом промежутке люди (в том числе и оставшиеся в живых после первого противостояния) наблюдают за повторением попыток истребления друг друга ради амбиций невидимых дирижеров.

"Актеры" реальной, без права на дубли, трагедии - азербайджанцы и армяне (заложники собственной гордыни, которой умело манипулируют те, в чьих планах Нагорный Карабах, даже Азербайджан с Арменией всего лишь мелкие фигуры большой игры). Активнее всего в этой игре используются идеологи армянской стороны, в первую очередь пришедший к власти на волне прозападных демонстраций Никол Пашинян и его сторонники.

Число сверхдержав не всегда бывает идентично числу мировых лидеров, особенно если определенный лидер завоевывает симпатию своими личными качествами, харизмой, самостоятельностью, решимостью, смелостью. Нельсон Мандела, Махатма Ганди, Фидель Кастро запомнились не потому, что представляли сверхдержавы, наоборот, представляемые ими страны стали известны в некоторой мере благодаря мужеству, личным качествам этих людей. Примеров как положительных, так и не очень предостаточно. И переход к нижеперечисленным лидерам никак не означает параллели между ними и вышеперечисленными историческими личностями.

Сегодня абсолютного фаворита среди мировых лидеров найти нелегко. Но есть политики, каждый шаг которых встречается в мировом сообществе с особым вниманием. Двое из них - Владимир Владимирович Путин и Реджеп Таййип Эрдоган. Речь не о симпатии или антипатии к ним. Два десятилетия их пребывания на олимпе большой политики внесли своеобразные коррективы в миропорядок. Понятно, что в политике абсолютной независимости не бывает. Тем не менее самостоятельный почерк вышеназванных политиков – держаться особняком при всяких санкциях, критике и порой нелестных высказываниях.

Западные лидеры, во многих вопросах расходящиеся в позициях, едины в подходе к Путину и Эрдогану. Подходе, который положительным не назовешь при всем желании. Турция, обивающая пороги Евросоюза, "шантажирующая", по мнению западников, Европу беженцами; и Россия, находящаяся под санкциями, не перестающая вести самостоятельную линию,- две значительные страны, сближение которых никак не устраивает Запад. Обе страны по разным причинам для него важны, по многим параметрам нужны. Но большая политика не терпит застоя. Особенно если территория и природные богатства одной из этих государств не дают покоя многим алчным дирижерам мирового оркестра.

Тридцать лет назад была разыграна первая партия этой трагедии и закончилась она весьма удачно для организаторов. Распалась страна, долгие годы сдерживающая натиск "мирового капитала". Используемая в этой партии инструменты (читай: армянские экстремисты и сепаратисты) получили в подарок кусок территории соседней страны, не замечая при этом, что существование своей страны поставили под удар. Исполнители получили доступ к природным богатствам и историческим достопримечательностям (которые за тридцать лет варварски уничтожили) соседней страны, поднялись на волне экстремизма с полевых командиров, вспарывающих животы беременных женщин, до президентов страны, гражданами которой не были. На каком дне оказался армянский народ при этом, их абсолютно не волновало. Ибо простой народ кормился своим "величием и многострадальностью".

Прошло тридцать лет. Раны от потери огромной страны кровоточат по сей день. Однако дирижеры усиленно готовят премьеру второй партии. Инструменты и исполнители те же. Задача другая: отправить Россию туда же, откуда доносятся ностальгические голоса СССР. Только ситуация другая. Невозможно договориться с лидером России так же, как всемирно известный актер в свое время договорился с амбициозным комбайнером в Рейкьявике.

Необходим вариант "Б" – столкнуть две сильные фигуры и загребать жар чужими руками. Разыграть "турецкую карту". На другой вряд ли пойдут многострадальные армянские экстремисты. Тем более боевой дух страны, тридцать лет находящейся под оккупацией ничего хорошего экстремистам не сулит. Вся надежда на мудрость политиков, насильно втягиваемых в омут большой войны. Президент России Владимир Владимирович Путин никогда и ни за что не поставит интересы своего народа ниже интересов экстремистов, наоборот, своими силой и влиянием остановит кровавую бойню. И не потому, что он и его страна одна из сопредседателей минской группы ОБСЕ, а потому что вся грязная игра горе-дирижеров направлена в первую очередь против России и происходит непосредственно у ее границ, при участии стратегических партнеров и союзников. А президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган также нужен России как друг и партнер, но никак не враг и противник.