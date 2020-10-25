Орешкин: рубль "отыграет" часть потерь - СМИ

В недалеком будущем рубль сможет "отыграть" часть потерь, - заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на телеканале "Россия-1".

"Рубль у нас плавающий, поэтому он может колебаться… и на него зачастую действуют какие-то временные факторы, рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках, но мы видим, что периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления, мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса - значительную часть потерь рубль потом отыграл. Такой сценарий вероятен и сейчас", - заявил он, передает ТАСС.

О том, что ситуация на валютных рынках начинает стабилизироваться, ранее заявлял и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Но курс рубля все еще ослаблен, давление на российскую валюту связано не с экономическим факторами, а психологическими, такими, как ситуация с коронавирусом и обсуждение возможных санкций.

По прогнозу Минэкономразвития, рубль укрепится до 71,2 рубля за доллар в 2020 году и до 72,4 рубля за доллар в 2021 году.