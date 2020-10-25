Азербайджанцы Дании призвали положить конец армянскому терроризму

Проживающие в Дании азербайджанцы провели на площади Radhuspladsen перед зданием городского муниципалитета Копенгагена санкционированную акцию, - сообщили в воскресенье в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Ее участники осудили совершение Вооруженными силами Армении актов вандализма против мирного населения города Гянджа и других населенных пунктов Азербайджана, убийство гражданских лиц, в том числе детей и женщин, - передает Тренд.

На площади прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Лозунгами демонстрантов стали "Гянджа не является фронтовой зоной!", "Положите конец армянскому терроризму!", "Мы говорим НЕТ террору!", "Не поддерживайте страну-оккупанта!", "Армения, выполняй резолюции ООН!".

В акции приняли участие и представители турецкой общины.