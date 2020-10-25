Кудрин рассказал, как россиянам сохранить сбережения - СМИ

Россиянам следует диверсифицировать сбережения и часть их хранить в валюте, если в ближайшие год-полтора они не планируют их тратить, - порекомендовал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Финансист полагает, что курс рубля останется в районе текущих значений до конца следующего года.

"Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года. Это неблагодарная вещь – прогнозировать курс рубля прогнозировать", - рассказал он в программе Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Если сбережения небольшие, то их можно оставить пока в рублях. Но если вы можете сберегать эти средства на срок в год-полтора, то лучше оставить в рублях лишь их часть, часть перевести в валюту, - посоветовал глава Счетной палаты.