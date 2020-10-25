Армия Азербайджана контратаковала противника на Губадлинском направлении – Минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

Подразделения Вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать азербайджанские позиции в ходе боевых действий на Губадлинском направлении, однако в результате контратаки подразделений армии Азербайджана противник, потеряв до 50 военнослужащих, был вынужден отступить, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, опубликованном на его официальной странице в сети интернет.

В результате проведенного контрнаступления азербайджанскими военными были захвачены четыре единицы автомобильной техники с боеприпасами и одна единица бронетехники противника, - говорится в сообщении.

На видеокадрах запечатлены захваченные военные трофеи.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.