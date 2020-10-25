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Минобороны Азербайджана опубликовало первые видеокадры из освобожденных от оккупации сел Джебраильского и Зангиланского районов (ВИДЕО)

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных от армянской оккупации сел Джебраильского и Зангиланского районов.

На кадрах видеосъемки видно удручающее состояние дорог и инфраструктуры, которое оставили после себя армянские оккупанты. Большинство зданий в селах разрушено временем, в запустении и сельское хозяйство, и инфраструктура региона.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.

 

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