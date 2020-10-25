Эрдоган: Турция не намерена отказываться от российских С-400

Анкара не намерена отказываться от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция", - подчеркнул турецкий лидер во время выступления на митинге в Малатье, передает ТАСС.

Эрдоган предложил США ввести санкции, которыми те грозят с момента подписания контракта о поставках С-400. "Какими бы санкции ни были, не опоздайте, вводите", - заявил президент страны, напомнив, что Турция заплатила за американские истребители пятого поколения F-35, однако США так ей их и не поставили.