Владимир Путин поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова

Президент России Владимир Путин сегодня по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бою над американцем Джастином Гэтжи, - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, - передает ТАСС.

Напомним, на счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.