Армия Азербайджана уничтожила технику и огневые точки противника - Минобороны страны

Подразделения азербайджанской армии сохраняют свое преимущество в боях на разных направлениях фронта, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ходе успешных боевых действий сегодня азербайджанскими военными были уничтожены два артиллерийских орудия, две БМ-21 "Град", одна командно-штабная машина, один пункт командного управления, два грузовика, один танк и несколько огневых точек армянских ВС, - сообщает азербайджанское оборонное ведомство на своей официальной странице.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.