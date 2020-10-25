Власти КБР из-за коронавируса могут закрыть мечети

При несоблюдении правил посещения мечетей, введенных из-за коронавируса, молельные дома могут закрыть до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, - предупредило верующих Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии (КБР).

"По результатам совещания администрации ДУМ КБР, на котором была обсуждена санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, хотим еще раз напомнить о правилах посещения мечетей до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, - рассказал зампредседателя духовного управления Алим Сижажев, передает ТАСС.

Он отметил, что верующим нужно молиться только на своих ковриках, обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, добавив, что только соблюдая все требования управления Роспотребнадзора по КБР можно избежать той ситуации, которая сложилась весной.

Сижажев добавил, что пока в мечетях продолжат пятничную и пятикратную коллективную молитву с учетом соблюдения правил их посещения мечетей и попросил граждан придерживаться правил посещений мечети и отнестись с пониманием к введенным ограничениям.

По данным оперштаба, на 25 октября в регионе проведено 229 778 тестов (за сутки 1 840), выявлено 9 564 случаев заражения коронавирусом (за сутки 88). Выздоровели 7 245 (за сутки 46), умерли - 130 (за сутки 3). В больницах - 1 476 пациентов.