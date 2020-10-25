Эрдоган: Турцию не напугают санкции США из-за поддержки Азербайджана

Турция не боится американских санкций из-за поддержки Азербайджана, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам 7-го конгресса отделения правящей партии в провинции Малатья.

Президент Турции привлек внимание к угрозам ряда американских политиков по введению санкций в отношении Анкары в связи с поддержкой Азербайджана.

"Турция – не племенное образование и не боится угроз", - подчеркнул Эрдоган, передает Trend со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".

Давление на Анкару является итогом роста влияния Турции, - добавил турецкий лидер.