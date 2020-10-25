В Азербайджане отмечен рост заболевших коронавирусом за сутки

В Азербайджане за последние сутки выявлены 946 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 228, скончались семь человек, - сообщили в Оперативном штабе.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 49 959 случаев инфицирования коронавирусом, из них 41 279 человек вылечились, 671 - скончался, число активных больных – 8 009, - передает Тренд.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведены 10 037 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, накануне в стране было выявлено 792 случая COVID-19.