В Азербайджане отмечен рост заболевших коронавирусом за сутки
В Азербайджане за последние сутки выявлены 946 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 228, скончались семь человек, - сообщили в Оперативном штабе.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 49 959 случаев инфицирования коронавирусом, из них 41 279 человек вылечились, 671 - скончался, число активных больных – 8 009, - передает Тренд.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведены 10 037 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.
Напомним, накануне в стране было выявлено 792 случая COVID-19.
Вестник Кавказа
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